Джонсон-премьер. Обратный отсчет до «Брексита» | ТВ новости
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Джонсон-премьер. Обратный отсчет до "Брексита" | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 24 июля:

  • Борис Джонсон занял пост премьер-министра
  • Москва и Санкт-Петербург сражаются за выборы
  • О чем рассказал спецпрокурор Мюллер
  • Токио считает дни до Олимпиады-2020
  • 24 июля 2019
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