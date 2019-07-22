Митинг в Москве против шоссе на ядерном могильнике
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Митинг в Москве против шоссе на ядерном могильнике

На юго-востоке Москвы, рядом с платформой "Москворечье", состоялся митинг против строительства шоссе, которое планируют провести прямо над ядерным могильником.

Как утверждают активисты "Гринпис", если на этом месте начнутся работы, это может привести к заражению окружающей среды радионуклидами.

На митинге побывала корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.

  • 22 июля 2019
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