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Митинг в Москве против шоссе на ядерном могильнике
На юго-востоке Москвы, рядом с платформой "Москворечье", состоялся митинг против строительства шоссе, которое планируют провести прямо над ядерным могильником.
Как утверждают активисты "Гринпис", если на этом месте начнутся работы, это может привести к заражению окружающей среды радионуклидами.
На митинге побывала корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.
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22 июля 2019
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