Пожар в Хабаровске: дети спасались сами
Четверо детей погибли во время пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
Лагерь находился на территории горнолыжного курорта Холдоми, там отдыхали 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пожар начался в половине третьего ночи, 20 палаток из 26 сгорели полностью.
Как выяснилось, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знал о существовании этого лагеря.
А директор лагеря Максим Кузнецов перед арестом рассказал, что палатки имели так называемый сертификат негорючести, были рекомендованы правительством края, а сам лагерь прошел необходимые проверки.
О том, что уже известно об этой трагедии, рассказывает журналист информагентства "Хабаровский край сегодня" Данил Горчаков.
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23 июля 2019
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