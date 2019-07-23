Пожар в Хабаровске: дети спасались сами
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Пожар в Хабаровске: дети спасались сами

Четверо детей погибли во время пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

Лагерь находился на территории горнолыжного курорта Холдоми, там отдыхали 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пожар начался в половине третьего ночи, 20 палаток из 26 сгорели полностью.

Как выяснилось, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знал о существовании этого лагеря.

А директор лагеря Максим Кузнецов перед арестом рассказал, что палатки имели так называемый сертификат негорючести, были рекомендованы правительством края, а сам лагерь прошел необходимые проверки.

О том, что уже известно об этой трагедии, рассказывает журналист информагентства "Хабаровский край сегодня" Данил Горчаков.

  • 23 июля 2019
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