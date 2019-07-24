Навстречу выборам: уголовное дело в Москве, протесты в Петербурге
В Москве продолжается борьба оппозиции за регистрацию на выборах в Мосгордуму.
Утром полицейские задержали оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в повторном нарушении правил организации митинга. Он призывал выйти на несогласованную акцию протеста в ближайшую субботу.
Сегодня же Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело против участников несанкционированных акций, которые якобы оказывали давление на Мосизбирком и угрожали насилием членам избирательных комиссий.
Между тем независимые кандидаты в Петербурге жалуются на то, что перед ними в буквальном смысле закрывали двери районных избиркомов, и требуют "создать новые избирательные комиссии и провести честные, открытые и демократичные выборы".
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24 июля 2019
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