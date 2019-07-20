"Каждый день": неделя митингов в Москве
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"Будем собираться каждый день": неделя митингов в Москве

14 июля баллотирующиеся в Мосгордуму независимые кандидаты провели встречу с избирателями. В ходе акции задержали около 40 человек, в том числе и самих кандидатов.

Всю следующую неделю протестующие собирались на Трубной площади, а 20 июля вышли на проспект Сахарова в Москве, где прошла крупнейшая за последние годы политическая акция.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, какой была неделя протестов в Москве и чем она закончилась.

  • 20 июля 2019
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