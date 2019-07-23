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"Ну что, ребята, полетели?": Как прошел эксперимент по имитации полета на Луну
В Москве завершился 4-х месячный эксперимент "SIRIUS-19", который по сути можно назвать репетицией полета на Луну. Трое мужчин и три женщины из России и США провели 120 дней в изоляции, чтобы ученые смогли понять - как длительное существование в замкнутом пространстве влияет на психику и физиологическое состояние человека.
Участники эксперимента жили в комплексе из 5 модулей и выполняли различные задания.
Полученные данные найдут применение на Международной космической станции и при освоении дальнего космоса.
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23 июля 2019
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