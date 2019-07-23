"Эффект митингов - ноль". Главное со встречи главы ЦИК с кандидатами в депутаты Мосгордумы

"Ну что, ребята, полетели?": Как прошел эксперимент по имитации полета на Луну

6 человек провели 120 дней в изоляции, имитируя полет на Луну. Русская служба Би-би-си встретилась с участниками эксперимента "SIRIUS-19" до его начала и после.