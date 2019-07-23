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Видео
"Эффект митингов - ноль". Главное со встречи главы ЦИК с кандидатами в депутаты Мосгордумы
23 июля глава ЦИК Элла Памфилова провела встречу с с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которых не допустили к выборам из-за брака в подписях.
Главное со встречи - в видео Русской службы Би-би-си.
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23 июля 2019
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