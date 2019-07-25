Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Главная цель - всех запугать". Что говорят московские оппозиционеры об обысках и допросах
Вечером 24 июля московские оппозиционеры, выдвигавшиеся кандидатами на выборы в Мосгордуму, сообщили об обысках и вызовах на допрос в Следственный комитет.
C 14 июля в Москве проходят регулярные акции протеста за допуск независимых кандидатов к выборам. Самый масштабный митинг состоялся 20 июля на проспекте Сахарова, он собрал более 20 тысяч участников.
Оппозиционеры призывают выйти на несанкционированный митинг 27 июля, если власти не зарегистрируют всех независимых кандидатов.
-
25 июля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне