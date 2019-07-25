"Главная цель - всех запугать": Как проходили обыски у московских оппозиционеров
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"Главная цель - всех запугать". Что говорят московские оппозиционеры об обысках и допросах

Вечером 24 июля московские оппозиционеры, выдвигавшиеся кандидатами на выборы в Мосгордуму, сообщили об обысках и вызовах на допрос в Следственный комитет.

C 14 июля в Москве проходят регулярные акции протеста за допуск независимых кандидатов к выборам. Самый масштабный митинг состоялся 20 июля на проспекте Сахарова, он собрал более 20 тысяч участников.

Оппозиционеры призывают выйти на несанкционированный митинг 27 июля, если власти не зарегистрируют всех независимых кандидатов.

  • 25 июля 2019
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