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"Человек-паук" из Филадельфии: небезопасный путь спасения от пожара
В Филадельфии мужчина, спасаясь от пожара, спустился вниз по балконам высотки. Таким небезопасным образом он преодолел не меньше дюжины этажей. Он остался цел и невредим.
Пожар начался в мусоропроводе многоэтажки, дым быстро добрался до верхних этажей.
Четыре человека госпитализированы.
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22 июля 2019
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