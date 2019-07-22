"Человек-паук" на фасаде высотного здания: как мужчина спасся от пожара
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"Человек-паук" из Филадельфии: небезопасный путь спасения от пожара

В Филадельфии мужчина, спасаясь от пожара, спустился вниз по балконам высотки. Таким небезопасным образом он преодолел не меньше дюжины этажей. Он остался цел и невредим.

Пожар начался в мусоропроводе многоэтажки, дым быстро добрался до верхних этажей.

Четыре человека госпитализированы.

  • 22 июля 2019
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