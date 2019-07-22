Итоги выборов в Раду коротко: пять главных фактов
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Итоги выборов в Раду: пять главных фактов

На Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Впервые в истории страны численное большинство в парламенте будет у одной партии - "Слуга народа" президента Владимира Зеленского. Это дает возможность без формирования коалиции формировать правительство и проводить новые законы.

Русская служба Би-би-си собрала пять главных фактов по итогам выборов.

  • 22 июля 2019
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