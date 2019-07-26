История компьютерных вирусов за четыре минуты

Хакер из "Шалтай-Болтай": мы не взламывали иностранные сайты

Один из участников российской группы хакеров "Шалтай-Болтай" встретился с корреспондентом Би-би-си в Эстонии. Он заявил, что его коллеги никогда не взламывали сайты за пределами России.