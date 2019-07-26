История компьютерных вирусов за четыре минуты
Media playback is unsupported on your device
Видео

История компьютерных вирусов за четыре минуты

Червь Морриса - первый масштабный компьютерный вирус в истории человечества. Его автор - Чарльз Моррис - также был первым хакером в США, которого власти страны признали виновным в распространении вируса.

Разработка вирусов следующие десятилетия не стояла на месте, особенно в развитием всемирной паутины.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников рассказывает, как сильно изменилась технология написания вирусов и какие из них были самыми вредоносными.

  • 26 июля 2019
Go to next video: Хакер-миллионер: как 19-летний аргентинец зарабатывает на уязвимостях в интернете