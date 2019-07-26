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История компьютерных вирусов за четыре минуты
Червь Морриса - первый масштабный компьютерный вирус в истории человечества. Его автор - Чарльз Моррис - также был первым хакером в США, которого власти страны признали виновным в распространении вируса.
Разработка вирусов следующие десятилетия не стояла на месте, особенно в развитием всемирной паутины.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников рассказывает, как сильно изменилась технология написания вирусов и какие из них были самыми вредоносными.
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26 июля 2019
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