Пять фактов о Борисе Джонсоне
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Борис Джонсон: пять фактов о будущем премьер-министре Британии

Бывший мэр Лондона и бывший глава британского МИДа Борис Джонсон сменит на посту Терезу Мэй. Александр Борис де Пфеффель Джонсон пытается говорить по-русски и сам признавался в связях с Москвой, у него необычное хобби и особенные лингвистические пристрастия.

Об этих и других фактах подробнее в видео Русской службы Би-би-си.

  • 23 июля 2019
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