Подкаст "Что это было": как выборы в Верховную Раду изменят Украину
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Подкаст "Что это было": как выборы в Верховную раду изменят Украину?

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского получила большинство мест в Верховной раде. Теперь она сможет самостоятельно принимать и блокировать законы. Как это изменит Украину, объясняют журналисты Би-би-си Елизавета Сурначева и Святослав Хоменко в специальном выпуске подкаста "Что это было?" из Киева.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 22 июля 2019
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