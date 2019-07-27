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Подкаст "Что это было": почему Борис Джонсон не похож на Трампа
У Великобритании появился новый премьер-министр - им стал консерватор и ярый сторонник брексита Борис Джонсон. Что ждет страну при новом лидере, объясняет лондонский корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик.
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27 июля 2019
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