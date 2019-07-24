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Исчезающее искусство: зачем художник рисует картины на песке
Хорватский художник Никола Фаллер создает исчезающее искусство: его картины уничтожает сама природа за несколько часов. Он создавал свои работы на песчанях пляжах, "рисовал" опавшей листвой на траве.
Все свои работы он запечатлевает с дрона
В недолговечности своих картин Фаллер видит особый смысл.
Художник считает, что искусство нельзя истребить, оно все равно продолжает жить, но уже в иной форме.
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24 июля 2019
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