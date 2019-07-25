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Роботы на Олимпиаде-2020: чем они помогут спортсменам и болельщикам?
Toyota представила роботов, которые будут использоваться во время летней Олимпиады в Токио в 2020 году.
Робот-талисман игр умеет общаться с людьми и распознавать их эмоции. Самоуправляемый робот-помощник подвозит улетевшие копья и молоты.
Робот-аватар поможет людям с инвалидностью "побывать" на играх и общаться с другими болельщиками, оставаясь дома.
Игры стартуют 24 июля 2020 года.
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25 июля 2019
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