Роботы на Олимпиаде-2020: чем они помогут спортсменам и болельщикам?
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Роботы на Олимпиаде-2020: чем они помогут спортсменам и болельщикам?

Toyota представила роботов, которые будут использоваться во время летней Олимпиады в Токио в 2020 году.

Робот-талисман игр умеет общаться с людьми и распознавать их эмоции. Самоуправляемый робот-помощник подвозит улетевшие копья и молоты.

Робот-аватар поможет людям с инвалидностью "побывать" на играх и общаться с другими болельщиками, оставаясь дома.

Игры стартуют 24 июля 2020 года.

  • 25 июля 2019
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