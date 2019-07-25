В следующий раз, Фрэнки: перелет на флайборде через Ла-Манш провалился

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Изобретатель Фрэнки Запата хотел перелететь через Ла-Манш на созданном им флайборде. К сожалению, он осилил лишь половину пути.

В момент, когда Запата собирался дозаправиться на судне, он не справился с управлением и свалился в воду. К счастью, сам изобретатель не пострадал.

Пересечь пролив предполагалось за 20 минут с одной дозаправкой, скорость полета должна была составить 140 км/ч. При попытке приземлиться на судно, чтобы дозаправиться, француз не удержался и упал в воду.

"Это очень большое разочарование. Он должно быть оступился на несколько сантиметров. Мы репетировали этот маневр десятки раз над морем во время непогоды", - сказал французскому телеканалу France's BFM один из членов команды Запаты.

Запата хотел своим полетом отметить 110-ю годовщину первого перелета через Ла-Манш, который пилот Луи Блерио осуществил 25 июля 1909 года. Фрэнки Запата стартовал в четверг с пляжа поселка Сангат, что близ города Кале, около 9:00 по местному времени (7:00 по Гринвичу). Точное время перелета рассчитать было сложно: все зависело от погодных условий и наличия судов в море. Приземлиться Запата должен был на берегу бухты Святой Маргариты около британского порта Дувр.