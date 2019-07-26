Откуда взялся двуглавый орел на президентской печати на выступлении Дональда Трампа?
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Откуда взялся двуглавый орел на президентской печати ?

Когда Дональд Трамп вышел на сцену студенческого саммита за его спиной появился интересный вариант президентской печати.

У белоголового орла на вместо одной было две головы, что многие восприняли, как намек на связи Трампа с Россией. Также орлан держит в лапе вместо 13 стрел клюшки для так любимого Трампом гольфа.

Организаторы заявили, что произошедшее – непреднамеренная ошибка, и ответственный за нее уволен.

  • 26 июля 2019
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