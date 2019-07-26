"Это нестрашно. Я не умираю"": как жить без волос и вдохновлять других
Больше 140 миллионов человек в мире страдают алопецией. Это заболевание, при котором у в остальном здоровых людей выпадают волосы.
Лилию Кукушкину (Нугманову) в колледже травили из-за ее внешнего вида. "Когда у нас случилась борьба за власть, мальчики создали группу "Вконтакте" и назвали ее "Нугманова - лысая сука". Они думали, что я обижусь. Я, конечно, обиделась на какое-то время, но это я понимала, что это не значит, что я какой-то недостойный человек".
Лилия прошла сложный путь к принятию себя, а теперь помогает подросткам и их родителям адаптироваться к жизни с алопецией.
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26 июля 2019
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