Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Ночь обысков, день допросов. Спецвыпуск о выборах в Москве | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 25 июля:
- Гудков, Яшин, Жданов и Галямина о допросах и обысках
- Политический обозреватель Би-би-си Петр Козлов о том, что говорят власти и "Единая Россия"
- Эксперт по России в Chatham House Николай Петров о том, есть ли Западу дело до выборов в Мосгордуму
- Социолог Алексей Титков о том, поддерживают ли москвичи протест
-
25 июля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне