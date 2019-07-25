Ночь обысков, день допросов. Спецвыпуск о выборах в Москве | ТВ-новости
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Ночь обысков, день допросов. Спецвыпуск о выборах в Москве | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 25 июля:

  • Гудков, Яшин, Жданов и Галямина о допросах и обысках
  • Политический обозреватель Би-би-си Петр Козлов о том, что говорят власти и "Единая Россия"
  • Эксперт по России в Chatham House Николай Петров о том, есть ли Западу дело до выборов в Мосгордуму
  • Социолог Алексей Титков о том, поддерживают ли москвичи протест
  • 25 июля 2019
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