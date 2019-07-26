Что делать с паразитами в Мосгоризбиркоме | ТВ-новости
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Что делать с паразитами в Мосгоризбиркоме | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 июля:

  • Мосгоризбирком продолжает отказывать в регистрации независимым кандидатам
  • Почему СБУ отпустила российских моряков
  • Поволжье и Урал заволокло дымом от пожаров
  • Капоэйра шагает по Сибири
  • 26 июля 2019
Go to next video: Почему СБУ отпустила российских моряков