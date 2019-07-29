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Последствия московских протестов | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 29 июля:
- Зарегистрированный кандидат о том, примет ли он участие в выборах без независимых участников
- Адвокат "Апологии права" о том, что происходит с задержанными в ОВД
- Член Совета по правам человека о том, какая была главная цель всех задержаний
- Лесные пожары и наводнение в Иркутске
- Сколько получил чемпион мира по игре Fortnite
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29 июля 2019
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