Интервью с задержанными на московских протестах | ТВ-новости
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Интервью с задержанными на московских протестах | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 30 июля:

  • Сергей Митрохин о том, что будет делать, если его зарегистрируют
  • "Как нас били силовики": монологи пострадавших на митинге
  • Адвокат о перспективе появления нового "Болотного дела"
  • "Левада-центр" о доверии Путину
  • Убийства в бразильской тюрьме
  • Арт-проект в заборе на границе США и Мексики
  • 30 июля 2019
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