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Интервью с задержанными на московских протестах | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 30 июля:
- Сергей Митрохин о том, что будет делать, если его зарегистрируют
- "Как нас били силовики": монологи пострадавших на митинге
- Адвокат о перспективе появления нового "Болотного дела"
- "Левада-центр" о доверии Путину
- Убийства в бразильской тюрьме
- Арт-проект в заборе на границе США и Мексики
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30 июля 2019
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