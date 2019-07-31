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Россия в огне. Что делает власть? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 31 июля:
- Московские протесты: власть растеряна
- Год со смерти Катерины Гандзюк. Кто наказан?
- Пожары в Сибири начали тушить. Получится ли?
- В Сирии продолжают погибать дети
- Фунт упал. Британцы жалуются на дороговизну в Европе
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31 июля 2019
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