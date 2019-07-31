Россия в огне. Что делает власть? | ТВ-новости
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Россия в огне. Что делает власть? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 31 июля:

  • Московские протесты: власть растеряна
  • Год со смерти Катерины Гандзюк. Кто наказан?
  • Пожары в Сибири начали тушить. Получится ли?
  • В Сирии продолжают погибать дети
  • Фунт упал. Британцы жалуются на дороговизну в Европе
  • 31 июля 2019
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