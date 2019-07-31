Россия в огне. Что делает власть? | ТВ-новости

Убийство украинской активистки Гандзюк. Что мы знаем о деле год спустя?

31 июля исполняется год со дня, когда в Херсоне облили серной кислотой активистку и госслужащую Катерину Гандзюк. Три месяца спустя она скончалась в больнице.