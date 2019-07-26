Нападение на футболистов "Арсенала"
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Вооруженное нападение на футболистов "Арсенала" в Лондоне

В Лондоне вооруженные грабители попытались напасть на машину полузащитника "Арсенала" Месута Озила.

В автомобиле вместе с ним находился защитник клуба Сеад Колашинац, который и дал отпор нападавшим.

По информации клуба "Арсенал", ни один из футболистов не пострадал в инциденте.

  • 26 июля 2019
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