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Вооруженное нападение на футболистов "Арсенала" в Лондоне
В Лондоне вооруженные грабители попытались напасть на машину полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
В автомобиле вместе с ним находился защитник клуба Сеад Колашинац, который и дал отпор нападавшим.
По информации клуба "Арсенал", ни один из футболистов не пострадал в инциденте.
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26 июля 2019
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