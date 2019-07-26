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Почему СБУ отпустила российских моряков
Российские моряки с танкера "Нейма", которых накануне задержала Cлужба безопасности Украины, вернулись домой. Теперь Россия требует от Украины вернуть сам танкер.
Украина полагает, что именно этот корабль блокировал пролив прошлой осенью. После инцидента в Керченском проливе Россия до сих пор не отпустила задержанных украинских моряков. И в этом смысле нынешнее задержание российского танкера - зеркальный ответ Украины.
Рассказывает корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.
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26 июля 2019
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