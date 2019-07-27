Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму
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Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму

После того, как независимых кандидатов не допустили на выборы в Мосгордуму, в столице начались ежедневные акции протеста на Трубной площади.

Сегодняшняя акция должна была начаться у здания мэрии и стать одной из крупнейших. Накануне и в день протестов почти у всех кандидатов провели обыски, после чего их задержали.

Митинг был несанкционированным, полиция задержала более тысячи человек.

  • 27 июля 2019
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