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Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму
После того, как независимых кандидатов не допустили на выборы в Мосгордуму, в столице начались ежедневные акции протеста на Трубной площади.
Сегодняшняя акция должна была начаться у здания мэрии и стать одной из крупнейших. Накануне и в день протестов почти у всех кандидатов провели обыски, после чего их задержали.
Митинг был несанкционированным, полиция задержала более тысячи человек.
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27 июля 2019
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