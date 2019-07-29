16-летний американец выиграл чемпионат мира по Fortnite и $3 млн призовых
В Нью-Йорке прошел первый чемпионат мира по компьютерной игре Fortnite.
Победителем стал 16-летний подросток из США Кайл Гирсдорф, использующий в игре псевдоним Bugha. Он получит 3 миллиона долларов. Это всего на 50 тысяч меньше, чем взял Новак Джокович за победу на Уимблдоне в этом году.
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В Fortnite играют около 200 млн человек. На турнир пытались квалифицироваться 14 млн игроков со всего мира. В итоге были отобраны 70 лучших из более чем 30 стран.
Призовой фонд турнира составил рекордные для индустрии $30 млн. Правда, этот рекорд будет побит уже в августе этого года, когда пройдет чемпионат по Dota 2.
Одновременно ряд изданий, в том числе Bloomberg, писали о том, как Fortnite пагубно влияет на детей. Многие дети и подростки "зависают" в игре по 12 часов в день. Некоторые родители жалуются, что еще не видели игру, которая настолько бы завладевала умами их чад.
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29 июля 2019