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Крысы-ниндзя из пустыни Аризоны
Ученые обнаружили крыс, которые умеют уворачиваться от охотящихся на них змей в самый последний момент.
Наблюдения велись в пустыне в Аризоне. Действия и реакция грызунов напоминает технику ниндзя.
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30 июля 2019
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