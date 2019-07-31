Подкаст "8 историй из 90-х". Наивная Лара
1994 год. В России стремительно развивается шоу-бизнес. Еще недавно выступавшая в народном ансамбле Надежды Бабкиной молодая певица решает попробовать себя на поп-сцене. Через три года хит Ларисы Черниковой "Я люблю тебя, Дима" будет звучать по всей стране, а еще через несколько лет она покинет Россию, чтобы в Америке заниматься семьей, фермерством и духовной музыкой.
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В этом эпизоде использованы:
- фрагменты эфиров Общественного российского телевидения, Первого канала и канала "Россия-1";
- фрагмент композиции "Посмотри в глаза" в исполнении Натальи Ветлицкой, слова и музыка Андрея Зуева;
- композиции в исполнении Ларисы Черниковой:
- "Влюбленный самолет", музыка Игоря Корсукова, слова Виктории Буйловой, релиз "Союз" и "Media Star";
- "Музыка дождя", слова и аранжировка Станислава Рассадина, релиз "Союз";
- "Одинокий волк", музыка Станислава Рассадина и Романа Рябцева, слова Юлии Беляниной, релиз "Союз";
- "Кто", музыка Мартина Анкелиуса, текст Ларисы Фиоре-Черниковой, релиз "Союз";
- "Да ты не смейся", слова и музыка Игоря Корсукова, релиз "Союз";
- Мантра для зачатия на музыку Ларисы Черниковой, релиз United Music Group
- "Это жизнь", релиз NIL;
- также в подкасте звучит фрагмент оперы "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, либретто Эмануэля Шиканедера, в исполнении немецкого симфонического оркестра Берлина под руководством Ференца Фричая и камерного берлинского хора RIAS, релиз Deutsche Grammophon.
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31 июля 2019