"Избитые и ограбленные". Как Хорватия защищает свои границы
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"Избитые и ограбленные". Как Хорватия охраняет свои границы

Только за прошлый год около 20 тысяч мигрантов пытались попасть из Боснии и Герцеговины в Хорватию и дальше – в Западную Европу. Однако многих из них арестовывают и незаконно выдворяют обратно в Боснию.

Мигранты жалуются на жестокое обращение, побои и ограбления.

Хорватский полицейский на условиях анонимности рассказал Би-би-си, как миграционные службы незаконно выдворяют мигрантов из страны.

  • 30 июля 2019
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