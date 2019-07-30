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"Избитые и ограбленные". Как Хорватия охраняет свои границы
Только за прошлый год около 20 тысяч мигрантов пытались попасть из Боснии и Герцеговины в Хорватию и дальше – в Западную Европу. Однако многих из них арестовывают и незаконно выдворяют обратно в Боснию.
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Мигранты жалуются на жестокое обращение, побои и ограбления.
Хорватский полицейский на условиях анонимности рассказал Би-би-си, как миграционные службы незаконно выдворяют мигрантов из страны.
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30 июля 2019
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