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Подкаст "Что это было": почему выборы в Мосгордуму превратились в большой политический кризис
Более 1300 задержанных, уголовное дело о массовых беспорядках, аресты оппозиционных политиков - как решение властей не допускать к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов привело к внезапному политическому кризису, рассказывают корреспонденты Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Наташа Зотова.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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30 июля 2019
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