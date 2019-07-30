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Год убийству журналистов в ЦАР: пять главных вопросов
Год назад в Центральноафриканской республике были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять фильм о деятельности связанной с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным "ЧВК Вагнера".
Как идет расследование гибели журналистов и что стало известно за год с момента их смерти, рассказал корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанова.
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30 июля 2019
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