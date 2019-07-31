Необычные качели на границе США и Мексики
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В заборе на границе США и Мексики установили качели

Необычные качели на границе двух стран понравились и детям, и взрослым. Идея появилась еще в 2009 году, но установить качели получилось только сейчас.

Это произошло на фоне заявления Верховного суда США, который посчитал, что Дональд Трамп имеет право выделить 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

  • 31 июля 2019
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