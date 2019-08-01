"Если украдут выборы, то это будет крайняя точка": интервью с Любовью Соболь
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"Если украдут выборы, это будет крайняя точка": интервью с Любовью Соболь

27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полиция действовала особенно жестко и задержала более тысячи человек. Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках, многие оппозиционеры были арестованы.

Уже 18 дней Любовь Соболь держит голодовку. Сейчас она одна из немногих незарегистрированных кандидатов, которые остаются на свободе.

  • 1 августа 2019
Go to next video: Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму