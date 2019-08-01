Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Если украдут выборы, это будет крайняя точка": интервью с Любовью Соболь
27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полиция действовала особенно жестко и задержала более тысячи человек. Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках, многие оппозиционеры были арестованы.
Уже 18 дней Любовь Соболь держит голодовку. Сейчас она одна из немногих незарегистрированных кандидатов, которые остаются на свободе.
-
1 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне