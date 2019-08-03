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Акция протеста в Москве 3 августа за две минуты
3 августа в Москве прошла акция протеста с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
По данным "ОВД-инфо", задержано почти 700 человек.
На предыдущей акции 27 июля задержали больше 1000 человек. СК завел уголовное дело о массовых беспорядках. Большинство лидеров протестного движения оказались под административным арестом.
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3 августа 2019
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