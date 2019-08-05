Два массовых убийства в США за сутки: почти тридцать погибших
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Два массовых убийства в США за сутки: почти тридцать погибших

Первый случай стрельбы произошел в супермаркете Walmart в Техасе. В результате погибли двадцать человек, стрелявшего задержали.

Второе нападение прозошло в штате Огайо. Там неизвестный открыл стрельбу возле одного из городских баров. Погибли девять человек, нападавшего застрелила полиция.

  • 5 августа 2019
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