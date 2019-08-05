Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Два массовых убийства в США за сутки: почти тридцать погибших
Первый случай стрельбы произошел в супермаркете Walmart в Техасе. В результате погибли двадцать человек, стрелявшего задержали.
Второе нападение прозошло в штате Огайо. Там неизвестный открыл стрельбу возле одного из городских баров. Погибли девять человек, нападавшего застрелила полиция.
-
5 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне