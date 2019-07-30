"Меня избили полицейские". Что участники митинга 27 июля хотят сказать тем, кто их бил

"Главная цель - всех запугать". Что говорят московские оппозиционеры об обысках и допросах

Дмитрий Гудков, Иван Жданов и еще целый ряд незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму стали фигурантами уголовного дела. Вот что они рассказали о своем взаимодействии с властями.