"Меня избили полицейские". Что участники митинга 27 июля хотят сказать тем, кто их бил
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"Меня избили полицейские". Что участники митинга 27 июля хотят сказать тем, кто их бил

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Сотрудники полиции жестко разгоняли протестующих. Несколько человек рассказали, что полицейские их избили.

Русская служба Би-би-си встретилась с двумя пострадавшими - Александрой Парушиной и Борисом Канторовичем. Теперь они хотят писать заявления на сотрудников правоохранительных органов.

  • 30 июля 2019
Go to next video: Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму