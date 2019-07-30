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Кто до сих пор любит Путина?
Более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока в 2024 году, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Социолог центра Денис Волков рассказал, что происходит с рейтингом Путина.
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30 июля 2019
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