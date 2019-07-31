Убийство украинской активистки Гандзюк. Что мы знаем о деле год спустя?
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Убийство украинской активистки Гандзюк. Что мы знаем о деле год спустя?

31 июля исполняется год со дня, когда в Херсоне облили серной кислотой активистку и госслужащую Катерину Гандзюк. Три месяца спустя она скончалась в больнице.

Гандзюк критиковала коррупцию среди чиновников и боролась с пророссийскими настроениями в своем граничащим с Крымом регионе.

Организатор преступления и четверо исполнителей получили строки от трех до шести с половиной лет. Однако заказчики до сих пор на свободе, а в июле прокуратора приостановила расследование по ним.

Для украинских гражданских активистов дело Гандзюк стало символом коррупции в правоохранительных органах.

  • 31 июля 2019
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