Трехлетний ребенок выжил после того, как упал с шестого этажа
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Трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа

В китайском городе Чунцин трехлетний ребенок выпал с балкона шестого этажа. К счастью, его успели поймать при помощи одеяла соседи и работники кооператива.

После счастливого приземления один из соседей отвел мальчика к врачу. В итоге ребенок не пострадал.

  • 31 июля 2019
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