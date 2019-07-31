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Трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
В китайском городе Чунцин трехлетний ребенок выпал с балкона шестого этажа. К счастью, его успели поймать при помощи одеяла соседи и работники кооператива.
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После счастливого приземления один из соседей отвел мальчика к врачу. В итоге ребенок не пострадал.
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31 июля 2019
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