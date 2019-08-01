Китайская армия показала предупреждение для протестующих в Гонконге
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Китайская армия показала ролик о разгоне демонстрации в Гонконге

Народно-освободительная армия Китая выпустила пропагандистский ролик, в котором показано, как солдаты тренируются разгонять уличные протесты.

Ролик вышел в день, когда в Гонконге судили десятки активистов за участие в протестах против закона об экстрадиции. По мнению протестующих, этот закон, снятый с рассмотрения из-за массового недовольства, подрывает автономию Гонконга.

Массовые протесты продолжаются уже два месяца. До сих пор Китай не использовал свою армию для их подавления.

  • 1 августа 2019
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