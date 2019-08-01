Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Китайская армия показала ролик о разгоне демонстрации в Гонконге
Народно-освободительная армия Китая выпустила пропагандистский ролик, в котором показано, как солдаты тренируются разгонять уличные протесты.
Ролик вышел в день, когда в Гонконге судили десятки активистов за участие в протестах против закона об экстрадиции. По мнению протестующих, этот закон, снятый с рассмотрения из-за массового недовольства, подрывает автономию Гонконга.
Массовые протесты продолжаются уже два месяца. До сих пор Китай не использовал свою армию для их подавления.
-
1 августа 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне