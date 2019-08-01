Лукашенко для Лукашенко: что подарить президенту?
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Лукашенко для Лукашенко: что подарить президенту?

Президенты Белорусии и Узбекистана встретились в резиденции “Заславль” под Минском и обменялись подарками.

Шавкат Мирзиёев презентовал белорусскому президенту его статую в форме хоккеиста. Внутри статуи - фотография младшего сына Лукашенко Николая с кубком в руках.

Лукашенко подарил узбекскому коллеге панно "Белорус" и белорусскую вышиванку.

  • 1 августа 2019
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