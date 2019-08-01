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Лукашенко для Лукашенко: что подарить президенту?
Президенты Белорусии и Узбекистана встретились в резиденции “Заславль” под Минском и обменялись подарками.
Шавкат Мирзиёев презентовал белорусскому президенту его статую в форме хоккеиста. Внутри статуи - фотография младшего сына Лукашенко Николая с кубком в руках.
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Лукашенко подарил узбекскому коллеге панно "Белорус" и белорусскую вышиванку.
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1 августа 2019
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