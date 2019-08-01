Первые аресты по делу о массовых беспорядках в Москве | ТВ-новости
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Первые аресты по делу о массовых беспорядках в Москве | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 1 августа:

  • Адвокат задержанного на митинге Кирилла Жукова о перспективах дела
  • Большое интервью Любови Соболь Русской службе Би-би-си
  • Что "болотник" Андрей Барабанов советует обвиняемым по делу о массовых беспорядках
  • Что стало причиной пожаров в Сибири
  • Сын бин Ладена убит?
  • Лукашенко подарили маленького Лукашенко
  • 1 августа 2019
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