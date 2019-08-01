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Первые аресты по делу о массовых беспорядках в Москве | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 1 августа:
- Адвокат задержанного на митинге Кирилла Жукова о перспективах дела
- Большое интервью Любови Соболь Русской службе Би-би-си
- Что "болотник" Андрей Барабанов советует обвиняемым по делу о массовых беспорядках
- Что стало причиной пожаров в Сибири
- Сын бин Ладена убит?
- Лукашенко подарили маленького Лукашенко
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1 августа 2019
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