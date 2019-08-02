Миллионы гектаров леса в огне: что нужно знать о пожарах в Сибири
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Миллионы гектаров леса в огне: что нужно знать о пожарах в Сибири

В Сибири горит три миллиона гектаров леса. Несмотря на то, что лес горит в основном в труднодоступных и ненаселенных районах, жители соседних городов страдают от смога. Выяснилось, что дым от пожаров в Сибири уже достиг США и Канады.

Еще неделю назад региональные власти заявляли, что тушить этот пожар экономически невыгодно. Теперь ситуацию пытаются исправить МЧС и Минобороны. Что еще нужно знать о пожарах в Сибири - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 2 августа 2019
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