Навальный снова под арестом: сколько уже отсидел оппозиционер?
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Навальный снова под арестом: сколько уже отсидел оппозиционер?

В Москве продолжаются акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как и большинство лидеров оппозиции, в это время Алексей Навальный остается под стражей. Несмотря на то, что у политика начались проблемы со здоровьем, его все же оставили в спецприемнике.

Для Навального этот арест - далеко не первый. Русская служба Би-би-си подсчитала, сколько оппозиционер провел в неволе с момента первого задержания в 2011 году.

  • 5 августа 2019
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