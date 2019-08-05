"Мы имеем право на жизнь": как в Петербурге разгоняли ЛГБТ-прайд
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"Мы имеем право на жизнь": как в Петербурге разгоняли ЛГБТ-прайд

В субботу, 3 августа, в Санкт-Петербурге задержали участников одиночных пикетов за права ЛГБТ. В отделение полиции доставили больше 10 человек.

Активисты вышли на Дворцовую площадь после того, как городские власти вновь не разрешили им провести шествие, а суд признал решение законным. Всего в акции приняли участие около 50 человек.

  • 5 августа 2019
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