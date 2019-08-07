Интервью с парой, которую хотят лишить родительских прав, из-за митинга
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"Просто дикость": рассказ пары, которую хотят лишить родительских прав из-за митинга

Прокуратура Москвы попросила лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришли на митинг 27 июля в Москве вместе сгодовалым сыном. По мнению прокуратуры, родители отдали ребенка постороннему человеку, чтобы тот смог беспрепятственно пройти через оцепление.

Позже адвокат семьи заявил, что следствие не имеет претензий к Проказовым, а допрашивали их в качестве свидетелей. Что произошло на митинге по мнению самих Проказовых, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 7 августа 2019
Go to next video: Допросы, съемки сериала и ДНК-анализы. Что происходит с арестованными участниками митинга