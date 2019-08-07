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"Просто дикость": рассказ пары, которую хотят лишить родительских прав из-за митинга
Прокуратура Москвы попросила лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришли на митинг 27 июля в Москве вместе сгодовалым сыном. По мнению прокуратуры, родители отдали ребенка постороннему человеку, чтобы тот смог беспрепятственно пройти через оцепление.
Позже адвокат семьи заявил, что следствие не имеет претензий к Проказовым, а допрашивали их в качестве свидетелей. Что произошло на митинге по мнению самих Проказовых, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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7 августа 2019
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