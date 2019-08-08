"Власть должна уметь себя защищать": в Совете Федерации обсудили митинги
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"Власть должна уметь себя защищать": в Совете Федерации обсудили митинги

Сенаторы прервали отпуска, чтобы обсудить митинги в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Для этого было организовано заседание временной комиссии "по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России".

Русская служба Би-би-си приводит цитаты первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

  • 8 августа 2019
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