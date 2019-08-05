"Новая ИРА": борьба за независимость или терроризм?
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Новая ИРА: как в Северной Ирландии запугивают свидетелей преступлений

В городе Дерри в Северной Ирландии появились угрожающие плакаты с подписью ИРА.

"Полиция забудет про вас, а мы - нет", - гласят знаки, предостерегающие жителей от общения со стражами порядка.

Почему знаки никто не убирает и чего добиваются сторонники Новой Ирландской республиканской армии, которая недавно взяла ответственность за убийство молодой журналистки.

  • 5 августа 2019
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